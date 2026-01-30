Le Olimpiadi anche a Sondrio | piazza Garibaldi si accende con Valtellina Winter Events

Da sondriotoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sondrio si prepara a vivere un inverno speciale. Dal 6 al 22 febbraio 2026, la città si trasforma in un palcoscenico all’aperto grazie a Valtellina Winter Events. La piazza Garibaldi si accende di luci e attività, con spettacoli, musica e occasioni per stare insieme. La rassegna porta il centro cittadino al centro dell’attenzione, coinvolgendo grandi e bambini in un clima di festa.

Tre settimane di musica, sport e spettacolo, tra maxischermi (con le gare sempre in diretta) e menù tipici 100% valtellinesi. Il ricco programma Dal 6 al 22 febbraio 2026 Sondrio si trasforma in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto con Valtellina Winter Events, la rassegna che anima il centro città con spettacoli, musica, attività per famiglie e momenti di aggregazione. Il tutto in concomitanza con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, che porteranno nella città valtellinese una festa continua e coinvolgente. Il cuore dell’iniziativa sarà piazza Garibaldi, punto di ritrovo e aggregazione per residenti e turisti, dove si svolgeranno spettacoli, concerti e laboratori.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Valtellina Winter Events

Si accende l'albero in piazza Garibaldi, via al Natale

Olimpiadi, il “Truck della salute” arriva in Valtellina: screening gratuiti da Sondrio a Livigno

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ci prendono in giro per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, cosa sta succedendo

Video Ci prendono in giro per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, cosa sta succedendo?

Ultime notizie su Valtellina Winter Events

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026, le location di tutti gli eventi e delle gare. FOTO; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tutto quello che c’è da sapere: le date, il programma e dove vederle; Milano si blinda per le Olimpiadi: ecco tutte le strade chiuse; Olimpiadi Milano Cortina: anche a Lesmo scuole lungo il percorso della fiaccola.

le olimpiadi anche aRai, terremoto Olimpiadi sui palinsesti: cancellati Milo Infante e Diaco, salta anche De Martino. Cosa cambiaI giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 rivoluzioneranno la programmazione della tv di Stato: copertura totale su Rai 2, gli eventi ... libero.it

le olimpiadi anche aStrade chiuse Milano per le Olimpiadi 2026: elenco delle vie con i divietiLeggi l'elenco delle strade chiuse a Milano per le Olimpiadi invernali 2026 e preparati ai cambiamenti nella mobilità cittadina. sicurauto.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.