Le Olimpiadi anche a Sondrio | piazza Garibaldi si accende con Valtellina Winter Events

Sondrio si prepara a vivere un inverno speciale. Dal 6 al 22 febbraio 2026, la città si trasforma in un palcoscenico all’aperto grazie a Valtellina Winter Events. La piazza Garibaldi si accende di luci e attività, con spettacoli, musica e occasioni per stare insieme. La rassegna porta il centro cittadino al centro dell’attenzione, coinvolgendo grandi e bambini in un clima di festa.

Tre settimane di musica, sport e spettacolo, tra maxischermi (con le gare sempre in diretta) e menù tipici 100% valtellinesi. Il ricco programma Dal 6 al 22 febbraio 2026 Sondrio si trasforma in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto con Valtellina Winter Events, la rassegna che anima il centro città con spettacoli, musica, attività per famiglie e momenti di aggregazione. Il tutto in concomitanza con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, che porteranno nella città valtellinese una festa continua e coinvolgente. Il cuore dell’iniziativa sarà piazza Garibaldi, punto di ritrovo e aggregazione per residenti e turisti, dove si svolgeranno spettacoli, concerti e laboratori.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Winter Events Valtellina Taste of Emotion Dal 6 al 22 febbraio 2026 Sondrio si accende con eventi, spettacoli, sport e gusto. LIVE SITE in Piazza Garibaldi Un vero salotto urbano per vivere insieme emozioni, appuntamenti e dirette. Prenotazioni online facebook