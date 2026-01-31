Scontri al corteo di Askatasuna a Torino | razzi e bombe carta verso la polizia la risposta con gli idranti Cassonetti in fiamme

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, alcuni partecipanti hanno lanciato razzi e bombe carta contro le forze dell’ordine. La polizia ha risposto con gli idranti, mentre alcuni cassonetti sono stati presi di mira e sono andati in fiamme. Il questore ha già emesso 24 fogli di via e 10 avvisi orali. Nonostante il clima teso, nel corteo ci sono anche famiglie e bambini.

I manifestanti pro Askatasuna hanno alzato barricate con bidoni dei rifiuti nel controviale di corso Regina Margherita, domve si trova il centro sociale sgomberato. In fuoco anche un'auto. I manifestanti provano ad avanzare di nuovo La polizia ha accennato a una carica verso i manifestanti che sono indietreggiati. In via Regina Margherita l'aria è irrespirabile per via dei lacrimogeni. Da parte dei manifestanti continua il lancio di razzi, bottiglie e pietre nei confronti della polizia. I manifestanti si stanno avvicinando al centro sociale Askatasuna sgomberato. Un gruppo di loro è protetta da scudi con sopra disegnate stelle rosse.

