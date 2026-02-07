Mastrangelo Pd e Giovani democratici | Querela da bullo Masci ci denunci tutti

I Giovani democratici attaccano Carlo Masci, accusandolo di averli querelati come un bullo. La polemica nasce dopo le accuse di intimidazione da parte del candidato del centrodestra nei confronti di Carlo Costantini, il suo avversario alle prossime elezioni. I giovani lo definiscono un tentativo di intimidazione e promettono di continuare a denunciare ogni comportamento scorretto.

“Il tentativo di intimidazione bullesco di Carlo Masci nei confronti del suo avversario Carlo Costantini conferma tutte le parole dette dal nostro candidato sindaco. La violenza istituzionale non ci fa paura. A questo punto invito caldamente il sindaco a denunciare tutti noi”. A dichiaralo è.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Mastrangelo Giovani democratici

Il consigliere M5s Paolo Sola ha replicato alle dichiarazioni del sindaco Carlo Masci sulla questione della fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore.

I Giovani Democratici hanno scelto Paky Tiani come nuovo responsabile dell’organizzazione e del tesseramento.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mastrangelo Giovani democratici

Milano, Sala e la sicurezza: Rinfrancato dal supporto di Re, Mastrangelo e Cornelli. Il Pd? Una sintesi si trova sempreMilano, Sala e la sicurezza: Rinfrancato dal ruolo di Re, Mastrangelo e Cornelli. Il Pd? Una sintesi si trova sempre Dopo il giro di deleghe in giunta, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ... affaritaliani.it

ORCHESTRA GIOVANILE DELLA MAGNA GRECIA – CITTÀ DI TARANTO CENTOSETTANTA DOMANDE, AUDIZIONI FINO A DOMENICA 18 GENNAIO Centosettanta domande, provenienti da ogni parte d’Italia, rappresentano un risultato straordinario. Tanti, facebook