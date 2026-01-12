Incendio alla stazione Termini traffico ferroviario in tilt | circolazione sospesa dal binario 18 al 29

A Roma Termini, alle 18.55, si è verificato un incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. L'incidente ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria tra i binari 18 e 29, influendo sul traffico e sulla mobilità nella zona. La situazione resta sotto controllo mentre le autorità lavorano per ripristinare la normale circolazione.

Paura a Roma Termini, dove alle 18.55 sono intervenuti i vigili del fuoco dopo che un incendio è scoppiato all'interno della stazione. Fra i treni con i disagi maggiori anche la linea Roma-Fiumicino Aeroporto.

Aveva usato toni durissimi contro Trenitalia il coordinatore di Fratelli d'Italia di Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero, prendendo spunto dall'incendio di un treno in sosta alla stazione di Dicomano. Non c'era stato però nessun incendio. - facebook.com facebook

