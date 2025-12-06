Perseguita una donna in casa ha un arsenale | spade coltelli baionetta e pistole

La porta dell’abitazione di Erbusco si è aperta mercoledì 3 dicembre, quando i carabinieri di Chiari si sono presentati per eseguire un’ordinanza cautelare personale nei confronti di un uomo bresciano di 39 anni, accusato di aver perseguitato una donna di qualche anno più grande di lui. La. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

