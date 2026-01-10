Perseguita una donna per mesi e prova a entrare in casa sua armato di coltello | Parlava male di me

Una donna di 44 anni ha subito mesi di molestie e stalking, culminati in un tentativo di irruzione nella sua abitazione da parte di un uomo armato di coltello. La vicenda ha evidenziato le gravi conseguenze di comportamenti persecutori, portando le autorità a intervenire per tutelare la vittima e garantire la sicurezza pubblica. Di seguito i dettagli di quanto accaduto e le misure adottate.

Molestie e stalking ai danni di una 44enne, fino a quando non ha tentato di fare irruzione in casa sua armato di coltello: cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

