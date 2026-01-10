Perseguita una donna per mesi e prova a entrare in casa sua armato di coltello | Parlava male di me

Una donna di 44 anni ha subito mesi di molestie e stalking, culminati in un tentativo di irruzione nella sua abitazione da parte di un uomo armato di coltello. La vicenda ha evidenziato le gravi conseguenze di comportamenti persecutori, portando le autorità a intervenire per tutelare la vittima e garantire la sicurezza pubblica. Di seguito i dettagli di quanto accaduto e le misure adottate.

Perseguita commessa per mesi con minacce e insulti, arrestato - Per mesi ha perseguitato con minacce e insulti, rivolti anche in presenza del marito, una donna originaria del Bangladesh che lavorava in un minimarket di Spinaceto, al punto da spingere la vittima a ... ansa.it

Perseguita una donna, si presenta a casa sua ubriaco e pretende un rapporto sessuale: arrestato a Borgo Mantovano - Domenica 4 gennaio l’intervento dei carabinieri per l’ennesimo episodio di violenza ... msn.com

"Quella donna parla male di me". Lui la perseguita per mesi e prova a entrare nella sua abitazione ift.tt/oIOym7Z x.com

Il Tribunale accoglie la proposta della Polizia: perseguitava una giovane donna con condotte ossessive e intimidazioni. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.