Trump | Putin vuole fermare la guerra

23.00 "Putin vuole fermare la guerra, questa è stata la loro impressione". Lo dice Trump, parlando di ciò che gli hanno riferito gli inviati Witkoff e Kushner dell'incontro a Mosca con il presidente russo. Il capo della Casa Bianca definisce "molto positivo" il colloquio tra le due delegazioni, ma non si mostra ottimista su una soluzione a breve del conflitto in Ucraina. Con Kiev "penso che abbiamo trovato un accordo. Sono soddisfatti", sostiene. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

