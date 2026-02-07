Perché lo yuan minaccia l’economia europea

La svalutazione dello yuan sta spingendo molte aziende cinesi a esportare di più, e l’Italia si trova nel mirino di questa crescita. Le esportazioni cinesi sono cresciute grazie a questa strategia, e l’effetto si fa sentire anche nel nostro mercato. Le imprese europee devono fare i conti con un vantaggio competitivo sempre più forte per la Cina, che mette sotto pressione export e bilancio. La situazione potrebbe cambiare le regole del gioco per chi commercia con il Dragone.

Il 31 gennaio il presidente cinese Xi Jinping si è dichiarato a favore di uno yuan forte come condizione necessaria affinché la valuta svolga un ruolo di primo piano nel sistema monetario internazionale. Lo ha fatto, spiega il Financial Times, in un editoriale uscito su Qiushi, la rivista ideologica del Partito comunista cinese. Il paese, sostiene Xi, ha bisogno di una "valuta potente" che possa essere "usata diffusamente nel commercio internazionale e nei mercati finanziari e monetari globali, oltre a ottenere lo status di valuta di riserva". Per raggiungere questi obiettivi, ha aggiunto Xi, la Cina deve dotarsi di "una forte banca centrale", capace di gestire in modo efficace lo yuan, e in generale di istituzioni finanziarie che possano "attirare capitali da tutto il mondo e influire sulla formazione dei prezzi".

