Macron minaccia Trump arriva la mossa dall’Unione Europea | cos’è lo strumento anti-coercizione

L’Unione Europea si prepara a rispondere alle recenti minacce di Emmanuel Macron nei confronti di Donald Trump, introducendo uno strumento anti-coercizione. Questa mossa mira a tutelare gli interessi europei in ambito commerciale e politico, rafforzando la posizione dell’UE di fronte a possibili pressioni esterne. Di seguito, analizziamo cos’è questo strumento e quale potrebbe essere il suo impatto nel contesto attuale.

Emmanuel Macron alza il livello dello scontro politico e commerciale con gli Stati Uniti e chiama in causa direttamente l’ Unione europea. Di fronte alle minacce tariffarie di Donald Trump, il presidente francese sollecita una risposta comune e coordinata, giudicando inaccettabile l’approccio americano. Secondo l’entourage dell’Eliseo, Parigi è già al lavoro per spingere Bruxelles a valutare tutte le opzioni disponibili, compresa quella più estrema, ribattezzata non a caso il “bazooka” europeo. Al centro del confronto c’è anche la tenuta dell’ accordo sulle tariffe siglato tra Unione europea e Stati Uniti nell’estate scorsa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Macron torna a minacciare l’uso dello “Strumento anti-coercizione” contro i dazi di Trump: che cos’è

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nuovamente annunciato la possibilità di attivare l’“Strumento anti-coercizione” per rispondere ai dazi imposti dagli Stati Uniti, un’opzione ancora mai utilizzata. Nei contesti di Bruxelles, questa misura è stata definita come il “bazooka” delle politiche commerciali, evidenziando la sua natura di risposta estrema. Si tratta di uno strumento di difesa commerciale che potrebbe entrare in campo qualora si rendesse necessario contrastare le misure unilaterali.

Macron attacca Trump sulla Groenlandia

Aumentano le pressioni sull'Ue affinché usi lo strumento anti-coercizione in risposta alla minaccia di Trump di imporre tariffe finché la Danimarca non accetterà di vendere la Groenlandia. Macron chiede che venga dispiegato il bazooka commerciale, mentre M - facebook.com facebook

