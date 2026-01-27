Economia, accordo storico tra Unione europea e India

Questo accordo di libero scambio tra Unione europea e India rappresenta un passo significativo per entrambe le economie. La firma, definita dalla presidente Ursula Von der Leyen come la più importante di sempre, prevede una riduzione dei dazi stimata in 4 miliardi di euro. Si tratta di un’intesa che potrebbe favorire nuovi scambi commerciali e rafforzare i legami tra le due entità.

Siglato uno storico accordo di libero scambio tra Unione europea e India. Per la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen è l'accordo più importante di sempre, con una riduzione dei dazi stimata in 4 miliardi di euro.

L’accordo tra Unione Europea e India rappresenta un passo importante verso un’area di libero scambio, con un maxi taglio dei dazi sulle esportazioni europee.

L’accordo commerciale tra India e Unione Europea rappresenta un passo importante dopo due decenni di negoziati.

