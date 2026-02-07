Perché Ian Matteoli sul suo snowboard può essere una rivelazione azzurra ai Giochi di Milano Cortina 2026

Ian Matteoli si prepara a diventare una grande sorpresa dello snowboard italiano ai Giochi di Milano Cortina 2026. Lo abbiamo visto a Livigno, dove ha affrontato le qualificazioni di big air e ha conquistato la finale con il secondo punteggio più alto. Dopo una caduta rischiosa che avrebbe potuto costargli molto di più, Matteoli ha dimostrato di avere il carattere e le capacità per arrivare lontano. Ora sogna in grande: una medaglia olimpica, la prima italiana nello snowboard freestyle, potrebbe diventare realtà.

Sono andato a Livigno per vederlo competere proprio nelle qualificazioni di big air dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. È il ventesimo (su 30) a scendere. «Chissà se sentirà la pressione dell'Olimpiade in casa», si domanda qualcuno. La risposta è un numero: 93.75, con cui si proietta al comando della classifica dopo la prima manche. Ecco, se doveva dare un segnale, dire "presente" come a scuola, possiamo confermare che la voce si è sentita forte e chiara. Nella seconda manche fa un salto di controllo, nella terza e ultima torna a splendere (vengono considerati i due salti migliori): il tabellone alla fine dice 174.

