Milano-Cortina 2026 | Matteoli centra la finale del Big Air di snowboard

Nella serata di qualificazioni del Big Air maschile di snowboard, Ian Matteoli ha fatto il suo passo importante verso la finale. L’atleta italiano ha eseguito salti e manovre di qualità, conquistando un punteggio che gli permette di sperare in una medaglia. La sua performance ha entusiasmato il pubblico presente e anche gli addetti ai lavori, che ora aspettano con fiducia la gara di sabato.

Matteoli ha messo insieme cena una qualificazione davvero convincente. Il suo è stato infatti il miglior punteggio della prima rum con 93.75 punti, rivelatosi tra le altre cose anche il salto più alto della giornata, seguito da un'altra ottima prestazione nella terza prova, con un punteggio superiore agli 80 punti.

