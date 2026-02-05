Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | a Livigno l' Italia già sogna con Ian Matteoli

L’Italia guarda già alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con l’entusiasmo alle stelle. Questa sera a Livigno, Ian Matteoli ha saputo mettersi in evidenza, chiudendo al secondo posto le qualificazioni di Big Air maschile nello snowboard. La sua performance fa sognare gli appassionati e riaccende la speranza di portare a casa una medaglia importante tra tre anni.

Secondo al termine delle qualificazioni di Big Air, è tra i 12 che si contenderanno le medaglie. Tra i finalisti anche la favola dell'australiano Guseli L'Italia sogna già una medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e il merito è di Ian Matteoli, lo snowboarder che questa sera, a Livigno, ha chiuso al secondo posto le qualificazioni di Big Air maschile. Ora Ian Matteoli è atteso dalla finalissima in cui si assegneranno le medaglie, in programma sempre a Livigno sabato alle 19,30. Tra i finalisti c'è anche l'australiano Valentino Guseli che inizialmente non si era qualificato per la competizione di Big Air delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026; poi, l'infortunio di Mark McMorris gli ha consentito di usufruire di una wild card, sfruttata alla grande con l'accesso alla finalissima.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Ascoli si prepara a tifare per Ian Matteoli, il giovane snowboarder che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Questa mattina i qualificazioni maschili del Big Air nello snowboard ai Giochi di Milano Cortina 2026 sono partite con entusiasmo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, porte aperte alla biathlon Arena

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO.

Dove vedere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: sfida tra Rai e HBO MaxLe Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, come vederle gratis e integralmente tra Rai e HBO Max Si può ufficialmente dire che è tempo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo tanta attesa, dubbi e ... libero.it

Equità di genere alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina: le parole sono diventate fattiL'equità di genere alle Olimpiadi Invernali 2026 è una sfida già vinta: ne abbiamo parlato con Diana Bianchedi Chief Strategy Planning di Milano Cortina ... vogue.it

Perché all’arena dell’hockey delle Olimpiadi a Milano manca una curva x.com

Per realizzare le olimpiadi di Milano-Cortina, un lavoratore è morto di freddo. Noi non siamo contro la realizzazione di alcuni grandi eventi, ma siamo affinché i benefici di questi eventi ricadano sulla cittadinanza, sulle persone più in difficoltà. In queste olimpia facebook