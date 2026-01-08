Disagi a Termini treni fermano alla stazione Tiburtina | perché e cosa succede a Roma
Questa mattina a Roma si sono verificati disagi nei collegamenti ferroviari, con alcuni treni che si sono fermati alla stazione Tiburtina anziché a Termini. La situazione ha causato ritardi e disservizi ai passeggeri, generando confusione tra chi si recava in centro città. Le cause di questa variazione sono ancora in fase di accertamento, ma le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione.
Treni che scendono a Tiburtina anziché a Termini: cosa sta succedendo questa mattina a Roma e da cosa derivano i disagi.
