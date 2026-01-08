Disagi a Termini treni fermano alla stazione Tiburtina | perché e cosa succede a Roma

Questa mattina a Roma si sono verificati disagi nei collegamenti ferroviari, con alcuni treni che si sono fermati alla stazione Tiburtina anziché a Termini. La situazione ha causato ritardi e disservizi ai passeggeri, generando confusione tra chi si recava in centro città. Le cause di questa variazione sono ancora in fase di accertamento, ma le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione.

Caos treni: investimento mortale in Calabria, rete in tilt fino al nord: ritardi anche di 8 ore - Roma, 13 novembre 2025 – Giornata di passione per i viaggiatori alla stazione Termini di Roma con ritardi dei treni fino a otto ore. quotidiano.net

La Protezione Civile e la Provincia dell’Aquila fanno il punto al termine di una giornata caratterizzata da tanti disagi #ilcentro #fiume #maltempo #abruzzo #protezionecivile #strade #ponti facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.