Questa mattina a Cortina d’Ampezzo la seconda discesa libera femminile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è stata annullata. La gara era in programma sull’Olympia delle, ma è stata interrotta prima di arrivare al traguardo. Diverse atlete erano presenti, altre invece hanno deciso di non scendere in pista, lasciando molti dubbi sulla decisione finale. La situazione ha creato tensione tra atleti e organizzatori, e ancora non si sa quando si potrà recuperare la prova.

La seconda prova cronometrata della discesa libera femminile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è stata interrotta a Cortina d’Ampezzo, sull’Olympia delle Tofane, a causa di nebbia intensa e neve fitta che hanno riguardato la sede delle gare. Al momento della sospensione erano in gara 21 atlete su 46 iscritte; tra chi aveva già tagliato il traguardo, cinque erano italiane. Il miglior tempo è stato registrato dalla statunitense Breezy Johnson, mentre tra le azzurre la migliore è Sofia Goggia. La condizione di sicurezza non permetteva più lo svolgimento regolare della manifestazione: dopo l’arrivo di Elena Curtoni le condizioni non sono migliorate e, dopo una lunga pausa senza segnali di miglioramento meteo, è stata dichiarata conclusa la prova. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Perché è stata annullata la seconda discesa a Cortina: atlete presenti e assenti

Approfondimenti su Cortina D Ampezzo

La seconda prova di discesa femminile a Cortina è stata cancellata dopo che erano passate solo 23 atlete.

La seconda prova di discesa in Val Gardena è stata cancellata a causa delle condizioni meteorologiche avverse, con pioggia e neve persistenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cortina D Ampezzo

Argomenti discussi: Sci, annullata la discesa a Crans Montana per maltempo dopo 3 cadute; Follia Crans Montana, la discesa è troppo pericolosa: tre cadute e gara annullata; Crans-Montana, discesa annullata dopo sei partenze e tre cadute. Paura per Vonn; Neofascisti alla Camera, salta la conferenza Remigrazione e riconquista.

Troppo pericolosa, annullata la discesa di Crans MontanaCRANS-MONTANA, 30 GEN - La discesa di cdm di Crans Montana è stata annullata perché troppo pericolosa. Dopo un'ora dalla partenza erano infatti scese solo sei atlete e tre di queste e sono cadute con ... ansa.it

Atalanta-Inter, annullato il gol di Thuram: il motivoEcco perché è stata annullata la rete del numero 9 nerazzurro. Dopo un primo tempo non facile, l’Inter di Chivu aveva trovato il vantaggio grazie a un bel gol di Thuram. La rete, però, è stata ... gianlucadimarzio.com

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano–Cortina 2026 c’è stata anche la performance di Ghali. L’artista ha recitato la poesia Promemoria di Gianni Rodari, accompagnato da un cast di ballerini under 20 che ha reso il momento intenso ed facebook

La torcia olimpica di Cortina È già stata messa in vendita. No, non quella di questi Giochi olimpici che prendono il via venerdì 6 febbraio ma quella, rara e unica, delle Olimpiadi invernali che la perla delle Dolomiti ospitò nel 1956 x.com