Perché è stata cancellata la seconda prova di discesa a Cortina | chi era arrivata e chi mancava

La seconda prova di discesa femminile a Cortina è stata cancellata dopo che erano passate solo 23 atlete. La nebbia e la neve intensa hanno reso impossibile continuare la percorso sulle Tofane. Le atlete erano già in pista, ma le condizioni meteo hanno fermato tutto, lasciando molti senza una seconda chance di migliorare i tempi. La decisione è arrivata rapidamente, senza possibilità di recupero.

La seconda prova cronometrata della discesa libera femminile è stata interrotta dopo il pettorale numero 23, a causa della nebbia e di una fitta nevicata che si è abbattuta sull’ Olympia delle Tofane, a Cortina d’Ampezzo, sede delle gare delle donne nello sci alpino delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al momento dello stop erano scese 21 atlete, dato che non erano partite la norvegese Marte Monsen e la ceca Ester Ledecka, mentre in tutto erano 46 le atlete iscritte a questa seconda prova cronometrata. Tra le atlete giunte al traguardo, però, c’erano ben 5 italiane. Miglior crono della statunitense Breezy Johnson in 1’37?91, mentre la migliore delle azzurre è Sofia Goggia, sesta a 0?86, proprio davanti a Federica Brignone, settima a 0?93. 🔗 Leggi su Oasport.it

