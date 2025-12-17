Perché è stata cancellata la seconda prova di discesa in Val Gardena Un solo test prima delle gare

La seconda prova di discesa in Val Gardena è stata cancellata a causa delle condizioni meteorologiche avverse, con pioggia e neve persistenti. La decisione è stata presa nelle prime ore del mattino per garantire la sicurezza degli atleti, lasciando una sola sessione di test prima delle gare.

La seconda prova cronometrata della discesa della Val Gardena è stata cancellata. Una decisione arrivata già in queste prime ore della mattina, visto che la pioggia e la neve continuano a non dare tregua. Davvero impossibile preparare la pista e poi soprattutto garantire la sicurezza agli atleti, così organizzatori e FIS hanno deciso di cancellare la prova odierna, lasciando così un solo giorno di test (quello di ieri) prima della tre giorni di gare sulla Saslong. Forse per gli atleti è anche un bene, visto che possono riposarsi in vista di un programma durissimo. Discesa domani che recupera quella cancellata a Beaver Creek, poi superG venerdì e nuova discesa sabato. 🔗 Leggi su Oasport.it

