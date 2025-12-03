Ennesimo sold-out stagionale al Maradona per Napoli-Juventus
Pienone al Maradona per la sfida contro i bianconeri di Spalletti. Dopo l’impegno di stasera in campionato contro il Cagliari in Coppa Italia, il Napoli . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Argomenti simili trattati di recente
#Annalisa grata al suo pubblico, incredula e felice per l'ennesimo sold out ("non vedo neanche un buco") commossa e felice. Fino a 10 anni fa si esibiva alla sagra della salsiccia e ora è la cantante più amata in Italia, non mi sembra proprio vero. I miracoli esis Vai su X
...tra poco si inizia..... Kill Joy ....Ennesimo SOLD OUT!!! - facebook.com Vai su Facebook
Ennesimo sold-out stagionale al Maradona per Napoli-Juventus - Dopo l'impegno di stasera in campionato contro il Cagliari in Coppa Italia, il Napoli di ... Riporta forzazzurri.net
Scudetto Napoli 2024/25: un milione di tifosi per una stagione magica - Il dato è stato aggiornato ieri sera, per l'ultimo appuntamento dell'anno. Come scrive ilmattino.it