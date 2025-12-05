Juventus | quasi sold out le prossime quattro gare

Juventus, risposta tifosi: quasi sold out le prossime quattro casalinghe Juventus, tifosi a mille nonostante stagione altalenante: prossime quattro gare casalinghe quasi sold out (Pafos Champions, Bologna, Roma, derby). Spalletti turnover Coppa Italia con David titolare, Conceição e Yildiz trequarti. Biglietti esauriti, Allianz bolgia: rimonta Champions viva. Nonostante un inizio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: quasi sold out le prossime quattro gare

Leggi anche questi approfondimenti

Miretti e il Napoli, c'eravamo tanto piaciuti: il "quasi ex" si è ripreso la Juventus e arriva al Maradona da avversario Vai su X

Sarà Federico La Penna l’arbitro di Napoli-Juventus, il big match della quattordicesima giornata di Serie A. Change per il classe ‘83, che torna ad arbitrare una grande partita in campionato dopo quasi due anni. L’ultima volta? L’1-1 tra Inter e Napoli del mar - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, che risposta dei tifosi: quasi sold out le prossime quattro gare casalinghe - Nonostante un inizio di stagione in chiaro scuro, i tifosi della Juventus continuano a manifestare il proprio supporto alla squadra. Scrive tuttomercatoweb.com

Verso Juventus-Roma, sold out il settore ospiti: le ultime - Ennesima dimostrazione di amore e di sostegno incontrastato per quella che sarà la gara varrà la sedicesima giornata di campionato. Come scrive ilromanista.eu

Fiorentina-Juventus, lo stadio Franchi verso il sold out per la gara di sabato - Sabato alle 18 è in programma la sfida tra Fiorentina e Juventus e stando alle ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport, lo Stadio Artemio Franchi va verso il tutto esaurito. Lo riporta tuttojuve.com

Torino-Juventus, si va verso il sold out: restano a disposizione ancora pochi biglietti - I biglietti a disposizione per il derby di sabato tra il Torino e la Juventus sono stati quasi tutti venduti, ne restano a disposizione solamente alcuni in curva Primavera: il sold out è vicino. Scrive calciomercato.com

Juve-Real sold out, verso record Stadium - Allianz Stadium sold out per l'attesa andata dei quarti di finale di Champions League, martedì 3 aprile. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Venezia-Juventus s'infiamma: Penzo sold out per la sfida che vale una stagione - Juventus: lo rende noto la società lagunare, alla vigilia della sfida che vale una stagione per entrambe le compagini che domani si ... Si legge su tuttomercatoweb.com