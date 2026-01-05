‘I figli sono traumatizzati questa famiglia non va distrutta’ ansia e tensioni per la Famiglia nel bosco
In un contesto di sofferenza familiare, un incontro riservato con uno psichiatra ha rivelato le tensioni e l’ansia vissute da una famiglia nel bosco. Due genitori, profondamente colpiti, condividono il loro dolore, mentre si cerca di comprendere come affrontare le conseguenze di traumi sui figli. Un’analisi discreta e professionale per affrontare una situazione complessa, senza drammi, ma con attenzione alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti.
L’incontro riservato e le parole dello psichiatra. «Abbiamo incontrato due genitori straziati, devastati dal dolore». Le parole di Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente di parte della cosiddetta Famiglia nel bosco di Palmoli, restituiscono il clima umano e psicologico che circonda una delle vicende più controverse degli ultimi mesi. L’incontro è avvenuto nello studio degli avvocati di fiducia della coppia, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, al centro del procedimento avviato dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. Secondo Cantelmi, la coppia appare profondamente provata soprattutto per le condizioni emotive dei tre figli, che i genitori descrivono come «traumatizzati». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
