Vuoi che la tua tartaruga stia bene? Devi sempre ricordare questa cosa le salva la vita

Cultweb.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Molti pensano che per rendere felice una tartaruga domestica basti darle buon cibo e un po’ d’acqua. Sbagliato! C’è un elemento che è un vero e proprio salvavita per questi rettili: la lampada UVB. Non si tratta di un semplice dettaglio, ma di una necessità biologica fondamentale che fa la differenza tra un animale sano e uno condannato a seri problemi di salute. Le tartarughe, come tutti i rettili, non possono scaldarsi o regolare i processi interni come noi. Sono animali ectotermi, dipendono totalmente dall’ambiente esterno per mantenere la temperatura giusta e per attivare il metabolismo. La luce emessa dalle lampade UVB (radiazioni ultraviolette di tipo B) replica ciò che succede con la luce del sole e permette un processo vitale: la sintesi della Vitamina D3. 🔗 Leggi su Cultweb.it

vuoi che la tua tartaruga stia bene devi sempre ricordare questa cosa le salva la vita

© Cultweb.it - Vuoi che la tua tartaruga stia bene? Devi sempre ricordare questa cosa (le salva la vita)

Altre letture consigliate

Tartaruga spiaggiata sul litorale degli Alberoni al Lido di Venezia. Portata in salvo dal WWF e dai vigili - Una piccola tartaruga è stata trovata oggi, 24 marzo, in grave difficoltà sulla spiaggia. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Vuoi Tua Tartaruga Stia