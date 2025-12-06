Molti pensano che per rendere felice una tartaruga domestica basti darle buon cibo e un po’ d’acqua. Sbagliato! C’è un elemento che è un vero e proprio salvavita per questi rettili: la lampada UVB. Non si tratta di un semplice dettaglio, ma di una necessità biologica fondamentale che fa la differenza tra un animale sano e uno condannato a seri problemi di salute. Le tartarughe, come tutti i rettili, non possono scaldarsi o regolare i processi interni come noi. Sono animali ectotermi, dipendono totalmente dall’ambiente esterno per mantenere la temperatura giusta e per attivare il metabolismo. La luce emessa dalle lampade UVB (radiazioni ultraviolette di tipo B) replica ciò che succede con la luce del sole e permette un processo vitale: la sintesi della Vitamina D3. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Vuoi che la tua tartaruga stia bene? Devi sempre ricordare questa cosa (le salva la vita)