Milano-Cortina ecco chi sono i 4 portabandiera Federica Brignone ce l’ha fatta | è il sogno che si realizza

Alle 12:12 del 12 dicembre 2025, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha annunciato i quattro portabandiera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Tra loro, Federica Brignone ha realizzato il suo sogno, diventando uno dei simboli di questa importante manifestazione sportiva. Ecco chi sono i protagonisti di questa cerimonia.

Finita la suspense. Alle 12,12 del 12 dicembre 2025 il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha annunciato i quattro portabandiera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 202 6. “Saranno, a Cortina Amos Mosaner e Federica Brignone e a Milano Federico Pellegrino e Arianna Fontana”, ha detto dimostrando fiducia nella cabala. “Oggi è un giorno importante e ho scelto di annunciare i nomi dei portabandiera. Avere un senso di complicità con i numeri, la fortuna, la cabala e il 12 è considerato il numero della completezza, dell’armonia e della ciclicità, sono 12 i sono mesi, le ore, e i segni zodiacali. Secoloditalia.it

Città di Trapani. . Trapani terrà viva la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026! ? Il 15 dicembre, la nostra città sarà protagonista di un evento unico: la tappa trapanese della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026! - facebook.com facebook

Olimpiadi di Milano Cortina 2026: non significano solo impianti sportivi ma anche nuove infrastrutture stradali e ferroviarie. Quasi 3 miliardi di opere però saranno concluse solo dopo la fine dei Giochi, alcune anche a distanza di anni. Ne parliamo domenica d x.com