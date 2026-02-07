Pelle d’asino al Dovizi la rassegna Uomini dalle stelle

Questa sera il teatro Dovizi di Bibbiena riapre le porte con la rassegna «Uomini dalle stelle». La stagione dedicata ai ragazzi torna a sorprendere il pubblico con spettacoli pensati per i più giovani, tra musica, teatro e storie che affascinano e coinvolgono. La città si prepara a vivere un altro inverno all’insegna dell’intrattenimento culturale, con appuntamenti che promettono di portare in scena emozioni e divertimento.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – Torna «Uomini dalle stelle» la stagione per ragazzi del teatro Dovizi di Bibbiena. La rassegna prosegue con la danza oggi sabato 7 febbraio alle 16,30: in scena Pelle d’asino di Riccardo Rombi. Una coreografia di Roberto Sartori con Giorgia Calandrini e Letizia Filippucci. La celebre fiaba di trasformazione di Perrault fonde linguaggio multidisciplinare fatto di testo, danza contemporanea e musica e racconterà il percorso di crescita della protagonista, indagando anche sulle radici delle relazioni familiari più ancestrali e sui sentimenti che li governano. Con la coreografia d i Roberto Sartori, il testo e la regia di Riccardo Rombi, i suoni e live electronics di Giovanni Magaglio, i costumi di Manuela del Panta e con Giorgia Caldandrini e la danzatrice Letizia Filippucci, lo spettacolo “Pelle d’asino” nasce dalla volontà di attualizzare un classico della letteratura per ragazzi con linguaggi diversi e moderni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

