Uomini dalle stelle Sandokan al teatro Dovizi

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Dovizi di Bibbiena, la stagione 2025-26 si apre con una nuova rassegna:

Non solo gli spettacoli della stagione 2025-26 al teatro Dovizi di Bibbiena, alla programmazione serale si affianca infatti il calendario di " Uomini dalle stelle ", la rassegna teatrale tutta dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Dopo la serata inaugurale di sabato 29 novembre, da dicembre la rassegna torna la domenica pomeriggio sempre con inizio alle ore 16:30. Si parte oggi pomeriggio al Teatro Dovizi arriva Sandokan, il pirata della Malesia, di e con Marco Grilli. Uno spettacolo con pupazzi manovrati a vista, prodotto dalla Fondazione Marionette Grilli consigliato per bambini dai 4 ai 10 anni. Lanazione.it

uomini dalle stelle sandokan al teatro dovizi

© Lanazione.it - Uomini dalle stelle. Sandokan al teatro Dovizi

Sandokan (la tigre della MALESIA) SIGLA

Video Sandokan (la tigre della MALESIA) SIGLA