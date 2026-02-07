Pd Terni Il partito è in netta crescita La città vive l’antipolitica dobbiamo offrire un’alternativa credibile

A Terni, il Partito Democratico continua a crescere. In città, più persone si avvicinano al partito e si iscrivono, mentre anche le firme per il 2 per mille aumentano. La politica locale è attraversata da una forte antipolitica, e il Pd cerca di proporre un’alternativa reale, credibile, per coinvolgere di nuovo i cittadini.

Il Partito Democratico registra una crescita significativa in provincia di Terni, sia in termini di iscritti che di sottoscrizioni del 2 per mille. “Dimostriamo un radicamento in costante aumento, frutto di un lavoro importante dei circoli e dei segretari, che sono l’ossatura del nostro partito”, è cio che hanno dichiarato i segretari provinciali e comunale, Carlo Emanuele Trappolino e Leopoldo Di Girolamo, durante la conferenza stampa indetta per la mattinata di sabato 7 febbraio, a cui hanno partecipato Laura Dimiziani, neoeletta segretaria ad Amelia, e Jonathan Monti, coordinatore della segreteria provinciale.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Pd Terni

Il Partito Democratico di Amelia sceglie Laura Dimiziani come nuova segretaria comunale.

A Napoli, i membri del Pd si riuniscono per discutere di come offrire un’alternativa reale alla gestione di Meloni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pd Terni

