Paura McTominay | Ho sentito qualcosa mentre calciavo Conte | Tra poco gioco io

Paura a Manchester, dove Scott McTominay si è fermato durante l’allenamento dopo aver sentito qualcosa mentre calciava. L’allenatore Antonio Conte ha preso subito in mano la situazione, annunciando che a breve sarebbe sceso in campo lui stesso. La squadra resta in attesa di chiarimenti sulle condizioni del centrocampista, mentre l’attenzione si concentra su eventuali aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Paura McTominay: "ho sentito qualcosa mentre calciavo". Conte: "tra poco gioco io". Grande paura per Scott McTominay. Si fa male anche lui. Prima la caviglia destra, poi gli tira dietro la coscia. Sembra poter chiedere il cambio da un momento all'altro. Lungo colloquio tra Conte e McTominay, raccontano a Dazn. Lo scozzese racconta come si è fatto male: "ho sentito qualcosa mentre calciavo". Conte gli chiede se riesce ad arrivare fino alla fine. "Ci provo". Intanto si scalda Giovane. Nel caso, entrerebbe lui con arretramento di Elmas in mediana. Conte in panchina: "Tra poco gioco io". Il Napoli sta vincendo 2-1.

