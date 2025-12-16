Tiribocchi rivela | Quella big mi voleva comprare ma io ho avuto paura L’anno con Antonio Conte…

Simone Tiribocchi, ex attaccante con 150 gol in carriera, svela un retroscena intrigante riguardo a un interesse di una grande squadra e alla sua esperienza con Antonio Conte. A 47 anni, oggi allenatore in Seconda Categoria, con un passato ricco di successi e sfide, condivide dettagli inediti sulla sua carriera e le scelte che lo hanno segnato.

Simone Tiribocchi, il "Tir", 150 gol in carriera tra i professionisti, oggi a 47 anni allena in Seconda Categoria al Città di Brugherio dopo un'esperienza nelle giovanili del Monza. Su La Gazzetta dello Sport si racconta a tutto . Simone Tiribocchi: «Rifiutai l'Inter per paura. Moratti stravedeva per me, Galliani voleva la mia maglia» - L'ex attaccante Simone Tiribocchi oggi allena in Seconda categoria: «Gli esami mi davano ansia, per questo dissi no all'Inter».

