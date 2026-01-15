Annabella Martinelli testimone | L' ho vista poco prima della scomparsa le ho chiesto se avesse bisogno di qualcosa sembrava tranquilla
Annabella Martinelli, testimone, ha riferito di aver visto la ragazza poco prima della scomparsa, notando un atteggiamento tranquillo. Dopo aver appreso l’evento, ha deciso di collaborare con le autorità, fornendo dettagli sull’incontro e la posizione dell’avvistamento. La sua testimonianza potrebbe rivelarsi utile nelle indagini in corso per chiarire le circostanze della scomparsa.
Dopo aver appreso della scomparsa della ragazza, la 19enne ha deciso di farsi avanti: "Mi ha risposto una parente a cui ho raccontato tutto e poi sono stata contattata dai carabinieri ai quali ho spiegato l'incontro e spedito la posizione esatta del luogo dove ho fatto l'avvistamento"
