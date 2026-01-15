Annabella Martinelli, testimone, ha riferito di aver visto la ragazza poco prima della scomparsa, notando un atteggiamento tranquillo. Dopo aver appreso l’evento, ha deciso di collaborare con le autorità, fornendo dettagli sull’incontro e la posizione dell’avvistamento. La sua testimonianza potrebbe rivelarsi utile nelle indagini in corso per chiarire le circostanze della scomparsa.

Dopo aver appreso della scomparsa della ragazza, la 19enne ha deciso di farsi avanti: “Mi ha risposto una parente a cui ho raccontato tutto e poi sono stata contattata dai carabinieri ai quali ho spiegato l'incontro e spedito la posizione esatta del luogo dove ho fatto l'avvistamento” Spunta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Annabella Martinelli, testimone: "L'ho vista poco prima della scomparsa, le ho chiesto se avesse bisogno di qualcosa, sembrava tranquilla"

Leggi anche: Giulia, l’ultima ad aver visto Annabella Martinelli: “Una sagoma nel buio, le ho chiesto 3 volte se avesse bisogno di aiuto”

Leggi anche: Annabella scomparsa, parla una testimone: “L’ho vista”. Shock senza fine

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Aeroporto di Capodichino, intercettati nel 2025 oltre 5 milioni euro in contanti non dichiarati; Poesie e messaggi per la pace sotto i portici di via San Francesco.

Annabella Martinelli, l’ultima testimone: “Le ho offerto, ma lei ha rifiutato e ha proseguito da sola” - Una studentessa di Padova è l’ultima testimone ad aver visto Annabella Martinelli, scomparsa la sera del 6 gennaio a Teolo ... fanpage.it