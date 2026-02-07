Paura McTominay | Ho sentito qualcosa mentre calciavo Conte | Tra poco gioco io Alla fine Scott esce

Scott McTominay ha lasciato il campo dopo aver detto di aver sentito qualcosa mentre calciava. L’allenatore Antonio Conte ha subito preso il suo posto in campo, annunciando di essere pronto a giocare al suo posto. La partita si è interrotta, e McTominay è uscito tra le preoccupazioni dei compagni e dei tifosi presenti.

Paura McTominay: "ho sentito qualcosa mentre calciavo". Conte: "tra poco gioco io". Alla fine, Scott esce. Prima la grande paura, poi la rassegnazione. McTominay resta negli spogliatoi. Conte lo sostituisce con Giovane e arretra Elmas in mediana. Ecco cosa avevamo scritto nel primo tempo: Grande paura per Scott McTominay. Si fa male anche lui. Prima la caviglia destra, poi gli tira dietro la coscia. Sembra poter chiedere il cambio da un momento all'altro. Lungo colloquio tra Conte e McTominay, raccontano a Dazn. Lo scozzese racconta come si è fatto male: "ho sentito qualcosa mentre calciavo". Conte gli chiede se riesce ad arrivare fino alla fine.

