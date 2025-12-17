Paura sul Romito perde il controllo della guida e si ribalta con l' auto | 65enne in ospedale

Paura oggi sul Romito, dove un'auto guidata da un uomo di 65 anni si è ribaltata poco prima delle 12. L'incidente è avvenuto all'altezza di Calignaia, causando preoccupazione tra i passanti e interventi di soccorso. La situazione ha richiesto l'intervento dei mezzi di emergenza, e l'automobilista è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

© Livornotoday.it - Paura sul Romito, perde il controllo della guida e si ribalta con l'auto: 65enne in ospedale Paura poco prima delle 12 di oggi, mercoledì 17 dicembre, sul Romito, dove un 65enne, giunto all'altezza di Calignaia, ha perso il controllo della propria auto finendo per ribaltarsi. Proprio in quel momento stava transitando una pattuglia della Folgore che si è fermata a prestare i primi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Paura a Viazzano, perde il controllo dell'auto, che si ribalta: conducente in ospedale Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e si ribalta, paura per una 52enne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Paura sul Romito, perde il controllo dell'auto e finisce contro il muretto laterale della strada - L'incidente nella serata di sabato 6 dicembre, la donna per fortuna non ha riportato gravi conseguenze ... livornotoday.it

Riconoscere un passivo aggressivo

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.