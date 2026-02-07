Paul Dano rivela di aver nascosto un episodio sul set di Little Miss Sunshine. L’attore ha spiegato di aver evitato il clamore e di aver mantenuto il segreto per vent’anni, fino a oggi.

La star de Il petroliere e The Batman ha raccontato di aver tenuto nascosto un avvenimento sul set del film, a vent'anni dalla sua uscita. Paul Dano ha festeggiato in silenzio un traguardo importante sul set di Little Miss Sunshine nel 2006, assicurandosi che i colleghi non sapessero nulla. Il film di Jonathan Dayton e Valerie Faris è stato uno dei suoi primi grandi successi. L'attore all'epoca era uno degli interpreti più promettenti di Hollywood e stava iniziando una carriera che l'avrebbe portato a lavorare con alcuni dei più grandi registi di Hollywood, da Paul Thomas Anderson a Steven Spielberg. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Paul Dano svela il suo segreto sul set di Little Miss Sunshine: "Non volevo clamore"

Approfondimenti su Paul Dano

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Paul Dano

Argomenti discussi: Cinema, parla italiano il film che svela le origini di Putin.

Paul Dano risponde a Quentin Tarantino: ecco cosa ha detto sulle critiche del registaPaul Dano ha rilasciato a Variety un commento sull'aspra critica che gli ha rivolto Quentin Tarantino non molto tempo fa. hynerd.it

Paul Dano ha risposto alle critiche di Tarantino: «Grato che il mondo abbia parlato al posto mio»L’attore ha detto che essere difeso di tanti colleghi e fan è stato «davvero bello» dopo la durissima stroncatura di Quentin, che lo ha definito «debole e poco interessante» ... rollingstone.it

Ospite di un podcast, Paul Dano ha evitato le domande sul suo possibile ritorno nei panni di Edward Nashton alias L’Enigmista in #TheBatman 2 (2027): «Oh, non so… non so se posso dire qualcosa, ma è una bella domanda.» facebook

Dietro l'ascesa di un leader, c'è qualcuno che ne costruisce il racconto. #IlMagoDelCremlino – Le origini di Putin, il nuovo film di Olivier Assayas con Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Will Keen, con Jeffrey Wright e Jude Law, dal 12 febbraio al cinem x.com