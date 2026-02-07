Paul Dano svela il suo segreto sul set di Little Miss Sunshine | Non volevo clamore
Paul Dano rivela di aver nascosto un episodio sul set di Little Miss Sunshine. L’attore ha spiegato di aver evitato il clamore e di aver mantenuto il segreto per vent’anni, fino a oggi.
La star de Il petroliere e The Batman ha raccontato di aver tenuto nascosto un avvenimento sul set del film, a vent'anni dalla sua uscita. Paul Dano ha festeggiato in silenzio un traguardo importante sul set di Little Miss Sunshine nel 2006, assicurandosi che i colleghi non sapessero nulla. Il film di Jonathan Dayton e Valerie Faris è stato uno dei suoi primi grandi successi. L'attore all'epoca era uno degli interpreti più promettenti di Hollywood e stava iniziando una carriera che l'avrebbe portato a lavorare con alcuni dei più grandi registi di Hollywood, da Paul Thomas Anderson a Steven Spielberg. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondimenti su Paul Dano
Bunker: Florian Zeller scrittura Paul Dano nel suo thriller psicologico e lo definisce "attore di straordinaria singolarità"
“Little Miss Sunshine” creò un genere
Ultime notizie su Paul Dano
Argomenti discussi: Cinema, parla italiano il film che svela le origini di Putin.
Paul Dano risponde a Quentin Tarantino: ecco cosa ha detto sulle critiche del registaPaul Dano ha rilasciato a Variety un commento sull'aspra critica che gli ha rivolto Quentin Tarantino non molto tempo fa. hynerd.it
Paul Dano ha risposto alle critiche di Tarantino: «Grato che il mondo abbia parlato al posto mio»L’attore ha detto che essere difeso di tanti colleghi e fan è stato «davvero bello» dopo la durissima stroncatura di Quentin, che lo ha definito «debole e poco interessante» ... rollingstone.it
Ospite di un podcast, Paul Dano ha evitato le domande sul suo possibile ritorno nei panni di Edward Nashton alias L’Enigmista in #TheBatman 2 (2027): «Oh, non so… non so se posso dire qualcosa, ma è una bella domanda.» facebook
Dietro l'ascesa di un leader, c'è qualcuno che ne costruisce il racconto. #IlMagoDelCremlino – Le origini di Putin, il nuovo film di Olivier Assayas con Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Will Keen, con Jeffrey Wright e Jude Law, dal 12 febbraio al cinem x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.