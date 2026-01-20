Little Miss Sunshine creò un genere

Uscì vent'anni fa e piacque così tanto che divenne il film più pagato del Sundance Film Festival, condizionando quelli che vennero dopo L’arrivo al Sundance Film Festival di Little Miss Sunshine, vent’anni fa, fu un evento fino a quel momento senza precedenti. Nonostante il Sundance fosse da più di vent’anni il posto più importante per presentare film indipendenti, e nonostante ci fossero passati registi come Quentin Tarantino e Paul Thomas Anderson, quella commedia ebbe così successo che scatenò tra le società di distribuzione un’asta al rialzo mai vista prima. Terminò con la cifra più alta mai pagata fino a quel momento per un film del Sundance e ancora oggi una delle più alte: 10,5 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilpost.it

