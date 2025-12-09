Bunker | Florian Zeller scrittura Paul Dano nel suo thriller psicologico e lo definisce attore di straordinaria singolarità

Gli inopportuni giudizi di Quentin Tarantino non danneggiano la carriera di Paul Dano, che è stato aggiunto dal regista di The Father e The Son, Florian Zeller, al cast del suo nuovo film, Bunker. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Bunker: Florian Zeller scrittura Paul Dano nel suo thriller psicologico e lo definisce "attore di straordinaria singolarità"

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'Italia sfonda il bunker della Moldova solo all'88' grazie a un gol di Mancini, nel recupero raddoppia Esposito e gli azzurri vincono 2-0 allo stadio 'Zimbru' di Chisinau conquistando la sesta vittoria di fila nel gruppo I di qualificazione al mondiale 2026. Nella - facebook.com Vai su Facebook

Bunker: Paul Dano affianca Javier Bardem e Penélope Cruz nel cast del film - Paul Dano ha trovato il suo prossimo grande progetto: l’attore sarà protagonista di Bunker, thriller psicologico di Florian Zeller. Lo riporta filmpost.it