Patty Mills verso l' EuroLeague | Olimpia Milano e Virtus Bologna in pole position

Patty Mills sta considerando un trasferimento in Europa. L'obiettivo è migliorare ulteriormente la sua carriera e ha già in mente tre possibili squadre tra le più importanti del continente. L'attenzione si concentra su Olimpia Milano e Virtus Bologna, che sono in corsa per portarlo in Italia. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre i club aspettano con ansia la risposta del giocatore.

Patty Mills sta esplorando opzioni europee per alzare ulteriormente il livello della sua carriera, valutando tre destinazioni di rilievo nel panorama continentale. L'interesse dei club europei è legato alla sua esperienza, alla capacità di allungare il gioco dall'arco e a una leadership che può incidere in tempi brevi, soprattutto in fasi decisive. La olimpia milano appare tra le realtà interessate dal profilo di Mills, soprattutto in seguito all'esclusione di Lorenzo Brown dal progetto tecnico e agli infortuni che hanno interessato il roster guidato da Peppe Poeta. In condizioni fisiche ottimali, Mills potrebbe offrire un contributo offensivo di alto livello dalla panchina, grazie a una minaccia costante dall'arco e alla capacità di incidere rapidamente in pochi minuti, rafforzando la profondità della squadra.

