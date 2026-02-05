Patty Mills sta valutando nuove opportunità in EuroLeague. Prima della scadenza del 25 febbraio, il giocatore ha ricevuto diverse offerte da club europei. Con la sua esperienza, punta a trovare la squadra giusta per continuare a giocare ai massimi livelli. La situazione resta aperta, ma la sua scelta potrebbe fare la differenza.

L’indagine di Patty Mills verso nuove opportunità espone un profilo esperto e sempre orientato al palcoscenico internazionale: il 37enne guarda alla possibilità di tornare a competere in EuroLeague nel corso della stagione 2025-26, valutando diverse destinazioni emerse nelle settimane recenti. L’attenzione sul nome Mills si è concentrata sul panorama europeo, con proposte avanzate a più squadre della massima competizione continentale. Secondo le informazioni emerse, Mills potrebbe procedere verso una transizione che permetta di continuare a giocare ad alto livello anche fuori dall’NBA. Nelle trattative comunicative agli addetti ai lavori, è stato riportato che il giocatore sarebbe stato proposto a diverse squadre dell’EuroLeague, in spazi temporali utili per organizzare il resto della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Patty Mills in EuroLeague: offerte ù club prima della scadenza del 25 febbraio

Approfondimenti su Patty Mills EuroLeague

È aperta dal 23 gennaio la piattaforma online per le iscrizioni delle scuole ai Nuovi Giochi della gioventù, in conformità alla legge 25 marzo 2025, n.

La Nba Europe prevede la consegna di dati finanziari esclusivi ai club interessati a partecipare al nuovo campionato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Patty Mills EuroLeague

Occasione sul mercato: Patty Mills può interessare a Olimpia e Virtus?Patty Mills, 921 gare in NBA, ora guarda alla EuroLeague. Free agent dopo aver chiuso la scorsa stagione 2024/25 con 29 partite giocate tra Utah Jazz e Los Angeles Clippers, l'australiano non ... pianetabasket.com

OCCASIONE MILLS! Il 37enne, 16 anni di NBA alle spalle, valuta l'approdo in EuroLeague, dove sarebbe stato offerto a diverse squadre. Può essere un'occasione anche per Olimpia e Virtus L'indiscrezione: https://www.pianetabasket.com/euroleague/oc facebook