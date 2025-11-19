In un’atmosfera di pura emozione, il Consiglio comunale di Monza ha accolto le atlete e gli atleti del Monza Precision Team, la squadra di pattinaggio artistico dell’Astro Roller Skating Monza. Due settimane fa, a Pechino, questi giovani talenti hanno conquistato l’oro alla 69ª edizione dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico, dopo aver dominato nazionali ed europei. Un’impresa celebrata con attestati e rose consegnati a ciascuna, sigillati dai complimenti ufficiali del Comune. Diciassette ragazze e un ragazzo, un gruppo affiatato che ha incantato il mondo. La platea consiliare ha rivissuto il momento magico grazie al video della loro esibizione al Beijing Yanqing Comprehensive Gymnasium of the Fitness Center. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli angeli mondiali dell’eleganza. Premiato l’Astro Roller Skating