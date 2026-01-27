I piccoli talenti dell’Astro Roller Skating incantano a Ferrara

L’Astro Roller Skating di Monza si distingue a Ferrara vincendo il Trofeo Mariele Ventre. Quaranta-sei giovani talenti hanno interpretato con precisione e passione “Il magico viaggio di Marco Polo”, conquistando il primo posto tra 14 società partecipanti. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita di questi piccoli atleti nel mondo dello skating e delle competizioni sportive.

L’Astro Roller Skating di Monza vince il Trofeo Mariele Ventre al palasport Ferrara. Sabato scorso, 46 piccoli atleti del gruppo Astrozecchino hanno interpretato magistralmente la canzone dello Zecchino d’Oro “Il magico viaggio di Marco Polo”, raggiungendo il primo posto in classifica su 14 società partecipanti. A guidare i ragazzi la coreografa Paola Biella e le allenatrici Valentina Mariani, Ombretta Ascorti, Laura Longoni, Angelica Bavetta, Alice Zoli, Giorgia Traetta. Circa 700 i piccoli pattinatori di 14 società provenienti da tutta Italia che hanno interpretato sui pattini a rotelle le canzoni dello Zecchino d’Oro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I piccoli talenti dell’Astro Roller Skating incantano a Ferrara Approfondimenti su Astro Roller Skating Gli angeli mondiali dell’eleganza. Premiato l’Astro Roller Skating Trofeo ’Mariele Ventre’ ai roller skating Monza Il Trofeo ’Mariele Ventre’ si è svolto con successo alla ‘Giuseppe Bondi Arena’ di Monza, registrando una grande affluenza di pubblico. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Astro Roller Skating Argomenti discussi: I piccoli talenti dell’Astro Roller Skating incantano a Ferrara; GIOVANI TALENTI DELLA MUSICA - PLAY OFF; Premio Luciano Vivolo 2025 proclamati i giovani talenti vincitori della terza edizione; Tirocini al Comune di Pesaro, Pozzi: Ultimi giorni per candidarsi, apriamo l’ente a 20 giovani talenti. I piccoli talenti dell’Astro Roller Skating incantano a FerraraL’Astro Roller Skating di Monza vince il Trofeo Mariele Ventre al palasport Ferrara. Sabato scorso, 46 piccoli atleti del ... ilgiorno.it Nidi e scuole dell'infanzia, la nostra inviata al nido Piccoli TalentiIn tre anni aperte 12 nuove strutture per un totale di 1300 posti. In una parte dei nidi comunali introdotto un nuovo modello educativo. Le testimonianze di operatori, genitori e dell'assessora ... rainews.it Il nostro gruppo Astrozecchino vince il trofeo Mariele Ventre 2026! A Ferrara strepitoso successo delle nostre giovani atlete che hanno presentato una vincente coreografia sulle note della canzone IL MAGICO VIAGGIO DI MARCO POLO! #trofeomarieleventre - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.