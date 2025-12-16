Studenti marsigliesi ricevuti nella sala di Consiglio Comunale

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore al turismo Simone Chierici ha accolto 44 studenti, accompagnati dai docenti, nella sala di Consiglio Comunale. Tra i presenti una significativa delegazione di studenti francesi del liceo linguistico internazionale “Jacques Chirac” di Marsiglia, in un incontro volto a rafforzare i legami culturali e promuovere lo scambio tra le due città.

Immagine generica

È stato l’assessore al turismo Simone Chierici a ricevere 44 studenti nella sala di Consiglio Comunale, accompagnati dai loro docenti, con “folta rappresentanza” di francesi provenienti dal liceo linguistico internazionale “Jacques Chirac” di Marsiglia. La visita di questi ultimi ad Arezzo è. Arezzonotizie.it

Trasformazione Befana 2023 letiziacosplay befana befana2023

Video Trasformazione Befana 2023 letiziacosplay befana befana2023
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

studenti marsigliesi ricevuti salaStudenti marsigliesi ricevuti nella sala di Consiglio Comunale da Simone Chierici - È stato l’assessore al turismo Simone Chierici a ricevere 44 studenti nella sala di Consiglio Comunale, accompagnati dai loro docenti, con “folta rappresentanza” di francesi provenienti dal liceo ling ... msn.com

Ricevuti nella Sala del Consiglio Comunale dall’assessore Simone Chierici gli studenti del Lycèe Saint-Joseph di Le Havre - L’assessore Simone Chierici ha ricevuto questa mattina nella Sala del Consiglio comunale il gruppo di studenti francesi del Lycèe Saint- lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.