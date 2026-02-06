Oggi si alza il sipario sul pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La prima giornata della prova a squadre si svolge venerdì 6 febbraio, dando il via alle gare di figura che si disputeranno fino a domenica. Gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista, mentre il pubblico e gli appassionati seguono gli orari e lo streaming delle prime esibizioni.

Si parte. Oggi, venerdì 6 febbraio, si disputerà la prima giornata della prova a squadre, gara che apre il programma di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La tensione è già alle stelle all’Unipol Forum di Milano: la giornata odierna sarà infatti già praticamente decisiva per la la lotta alle medaglie, in cui è coinvolta anche l’Italia, decisa a lottare per il bronzo (considerato il passo in più di Stati Uniti e Giappone) principalmente con Georgia, Canada e Francia. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA A SQUADRE DI PATTINAGGIO ARTISTICO ALLE 9.55, 11.35 E 13.35 La competizione comincerà alle 9:55 con la rhythm dance, dove saranno della partita i veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre, streaming, italiani in gara

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Oggi si alza il sipario sul pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi, 14 gennaio, prende il via ufficialmente l'edizione 2026 dei Campionati Europei di pattinaggio artistico, che si svolgono all'Utilita Arena di Sheffield.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Pattinaggio di figura oggi 6 febbraio: gara a squadre, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre, tv, programma, streaming; Pattinaggio artistico, comincia la stagione Uisp Firenze con le gare del Memorial Anna Ristori; Non solo Tonya Harding: 8 scandali del pattinaggio artistico olimpico serviti a freddo.

Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre, tv, programma, streamingSi parte. Oggi, venerdì 6 febbraio, si disputerà la prima giornata della prova a squadre, gara che apre il programma di pattinaggio di figura alle ... oasport.it

LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: entra nel vivo il curling, debutta il pattinaggio artisticoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it

Icebreaker – Hannah Grace Sport romance universitario SÌ. Pattinaggio artistico + hockey ANCORA MEGLIO. Anastasia Allen vive per il ghiaccio È determinata, perfezionista e concentrata solo sul suo sogno. Nathan Hawkins è il capitano della sq facebook

Chi è Ilia Malinin, il fenomeno del pattinaggio artistico atteso alle Olimpiadi x.com