Pastore FdI replica a Pettinari su via Fosso Cavone e via Tirino | Riqualificazione dopo i lavori Terna

Domenico Pettinari ha sollevato il problema delle strade di Fossò-Cavone, segnalando che sono in condizioni pessime e pericolose da oltre dieci anni. Ora, un rappresentante di Fratelli d’Italia risponde che i lavori di riqualificazione partiranno, ma solo dopo gli interventi di Terna, che prevedono degli scavi. La discussione si sposta così sulla tempistica degli interventi e sulla priorità di sistemare le strade.

Via Fosso Cavone e le le strade di cui il candidato sindaco Domenico Pettinari (Pettinari sindaco) ha parlato denunciandone le pessime condizioni e la pericolosità oltre che dieci anni di mancati interventi, "saranno presto riqualificate, ma solo dopo i lavori di Terna che comportano degli scavi.

