Partito il corteo a Milano cinquemila persone contro le Olimpiadi e l’Ice | Riprendiamoci le città liberiamo le montagne

È partito da Porta Romana, nel quartiere sud-est di Milano, il corteo organizzato dal «Comitato Insostenibili Olimpiadi». Cinquemila persone hanno preso parte alla manifestazione, gridando contro i Giochi invernali e l’Ice. I manifestanti vogliono riprendersi le città e liberare le montagne, manifestando il loro dissenso con energica determinazione. La protesta si è svolta pacificamente, ma con un messaggio chiaro: non vogliono che le Olimpiadi e le competizioni sportive compromettano l’ambiente e la qualità della vita.

È partito da Porta Romana, quartiere sud-est di Milano, il corteo promosso dal «Comitato Insostenibili Olimpiadi» per protestare contro i Giochi invernali di Milano-Cortina e l’ Ice. Al momento i partecipanti sono circa cinquemila, ma il numero è destinato a crescere. In apertura della manifestazione, uno striscione con la scritta: « Riprendiamoci le città, liberiamo le montagne ». Esposto anche un cartello: «From Minneapolis to Milan, out Ice». Per Mattia Scolari, segretario della Cub Milano, presente alla manifestazione, queste Olimpiadi sono «un grande evento basato su opere inutili, cementificazione e sfruttamento del lavoro precario, che non porteranno benefici alle classi popolari.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Milano Cortina A Milano inizia il corteo contro le Olimpiadi e l’Ice, centinaia di persone in piazza: allerta massima Questa mattina a Milano centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e contro l’arrivo dell’Ice in città. “Via l’Ice dalle città”: maxi corteo a Minneapolis contro l’Ice, migliaia di persone invadono le strade – Video A Minneapolis, migliaia di persone hanno partecipato a un corteo pacifico contro le operazioni dell’Ice, nonostante le temperature rigide. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Le notizie sulla manifestazione del 31 gennaio a Torino: pomeriggio di guerriglia urbana per Askatasuna; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Corteo per Aska, guerriglia a Torino, pestato un poliziotto. Mattarella chiama Piantedosi. Milano Cortina, partito il corteo contro le Olimpiadi: cinquemila persone in piazza, fumogeni vicino al Villaggio olimpicoSono circa un migliaio le persone che si sono radunate a Milano in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere di Porta Romana, per la manifestazione promossa dal Comitato ... ilgazzettino.it Partito il corteo a Milano, cinquemila persone contro le Olimpiadi e l’Ice: «Riprendiamoci le città, liberiamo le montagne»È partito da Porta Romana, quartiere sud-est di Milano, il corteo promosso dal «Comitato Insostenibili Olimpiadi» per protestare contro i Giochi invernali di Milano-Cortina e la presenza dell’Ice. Al ... open.online È partito il corteo nazionale contro le Olimpiadi invernali e contro la presenza dell’ICE, promosso da sindacati di base, centri sociali e associazioni per il diritto alla casa. I manifestanti stanno sfilando con numerosi cartoni a forma di alberi, a simboleggiare i lari facebook Milano Cortina: partito il corteo della 'fiaccolata antiolimpica'. Realtà antagoniste con il 'Comitato Insostenibili Olimpiadi' #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.