A Milano inizia il corteo contro le Olimpiadi e l'Ice centinaia di persone in piazza | allerta massima

Questa mattina a Milano centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e contro l’arrivo dell’Ice in città. Il corteo si è mosso senza incidenti, ma le forze dell’ordine hanno mantenuto l’allerta alta. I manifestanti chiedono più attenzione ai problemi sociali e ambientali, e si oppongono alla presenza delle grandi manifestazioni sportive. La protesta continua lungo le vie del centro, con bandiere e striscioni.

