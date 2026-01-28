Sikera nuovo assessore Pisa al centro | Anni cruciali per proseguire il lavoro di ascolto dei cittadini

Dopo il rimpasto di Giunta, Sikera prende il posto di assessore a Pisa. La coalizione di Pisa al centro ringrazia Porcaro per il lavoro fatto negli ultimi due anni e mezzo. Ora, il nuovo assessore promette di continuare a ascoltare i cittadini e affrontare le sfide della città.

La capogruppo Costa interviene dopo il rimpasto di Giunta. L'ingegner Luca Battistini entra in Consiglio comunale. Il ringraziamento all'ex assessore Porcaro All’indomani dell’annunciato rimpasto di Giunta, il gruppo consiliare di Pisa al centro esprime la propria gratitudine all’assessore Porcaro "per l’intenso lavoro svolto in questi due anni e mezzo". "Come ha potuto sottolineare anche il sindaco - sottolinea Caterina Costa, capogruppo di Pisa al centro - la nostra lista civica è formata da un gruppo affiatato di persone che lavorano per la città, senza protagonismi. L’avvicendamento rientra in questa logica, al fine di dare un nuovo impulso all’azione amministrativa".🔗 Leggi su Pisatoday.it

