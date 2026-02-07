Parte da Reggio Calabria il viaggio per il centenario di Luciano Tavazza

Parte da Reggio Calabria il viaggio per celebrare il centenario di Luciano Tavazza. La città calabrese ha ospitato la prima tappa di un percorso che, in tutto il paese, ricorderà il ruolo fondamentale di questa figura del volontariato organizzato. Un omaggio che segna l’inizio di un anno di eventi e iniziative dedicate alla sua memoria e all’eredità che ha lasciato.

Il centenario della nascita di Luciano Tavazza, figura chiave del volontariato organizzato in Italia, è stato celebrato con una prima tappa significativa a Reggio Calabria, un omaggio che segna l’avvio di un anno di iniziative nazionali dedicate alla sua memoria e al suo lascito. L’evento, che si è tenuto nella città calabrese, ha visto la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del Terzo Settore, tutti chiamati a riflettere sull’eredità di Tavazza e sulle sfide contemporanee che il volontariato si trova ad affrontare. L’importanza di questa ricorrenza si colloca in un contesto sociale in continua evoluzione, dove il volontariato rappresenta una risorsa fondamentale per il tessuto civile e sociale del Paese, un pilastro di solidarietà e un motore di cambiamento.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Reggio Calabria Volontariato Centenario dalla scomparsa di Luciano Tavazza: evento commemorativo all'Auditorium Versaci A Reggio Calabria si prepara un evento per ricordare Luciano Tavazza, morto cento anni fa. In memoria di Luciano Tavazza, il fondatore del moderno volontariato La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Reggio Calabria Volontariato Argomenti discussi: Nasce Popolo per il Sud: da Reggio Calabria il nuovo movimento federalista; Bergamo ‘chiama’ Reggio, nuovo volo Ryanair: aperte le prenotazioni; Parte da Reggio il Calabrie Fes Festival: un viaggio tra scienza e poesia per rileggere il sisma del 1783; Salerno-Reggio Calabria: questa tratta s’ha da fare. Parte da Reggio Calabria, il viaggio per il centenario di Luciano TavazzaDopo la conferenza stampa romana, Reggio Calabria è stata la prima tappa delle celebrazioni nazionali volute dal Comitato per il centenario ... corrieredellacalabria.it Nasce Popolo per il Sud: da Reggio Calabria il nuovo movimento federalistaPopolo per il Sud il movimento politico culturale, che promuove gli interessi del Meridione d’Italia, che ha come obiettivo lo sviluppo, la promozione e il benessere delle regioni del Sud. Un legame ... cosenzapost.it L’orgoglio dell’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.