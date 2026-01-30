Centenario dalla scomparsa di Luciano Tavazza | evento commemorativo all' Auditorium Versaci
A Reggio Calabria si prepara un evento per ricordare Luciano Tavazza, morto cento anni fa. Sabato 7 febbraio, alle 9.30, all'Auditorium Diego Versaci della Piccola Opera papa Giovanni, si svolge una cerimonia organizzata dal Comitato Tavazza e dal Centro Servizi al volontariato Dei Due Mari. L’appuntamento vuole rendere omaggio alla vita e al lavoro di Tavazza, figura importante nella storia della città.
Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo L’intento non è solo commemorativo. Si vuole ricordare e far conoscere soprattutto ai più giovani la figura di Tavazza; rilanciare il ruolo del volontariato organizzato nel nostro Paese; aprirsi a un confronto pubblico sulle politiche del Terzo settore e del volontariato. Oggi il rischio mortale per il volontariato è quello di ridursi a “barellieri della storia”, che è l’immagine folgorante e amara che lo stesso Tavazza utilizzava per descrivere un volontariato ridotto a mero esecutore di servizi a basso costo, utile solo a riparare i danni di un sistema iniquo senza mai metterlo in discussione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondimenti su Luciano Tavazza
In memoria di Luciano Tavazza, il fondatore del moderno volontariato
La storia di Carmine Luciano, carabiniere centenario
Ultime notizie su Luciano Tavazza
Argomenti discussi: Speciale Anno Giubilare per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco: le chiese giubilari in Pavia; Sesto centenario morte Gentile da Fabriano, chiesta istituzione Comitato nazionale; Firenze, giornata in ricordo di Guido Biagi per i 100 anni dalla scomparsa; Mons. Corgnali a due anni dalla scomparsa, quello sguardo profondo sul Friuli.
Firenze, giornata in ricordo di Guido Biagi per i 100 anni dalla scomparsaIl 29 gennaio presso la Sala D'Elci della Biblioteca Medicea Laurenziana, a ingresso libero fino a esaurimento post ... msn.com
Celebrazione di Anna Kuliscioff nel centenario dalla sua scomparsa06:00 Fai Notizia 06:30 Primepagine 06:45 Sintesi della Conversazione settimanale con Maurizio Turco 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Agenda della settimana a cura di ... radioradicale.it
La lezione di Luciano Tavazza a Reggio Calabria tra sfide del volontariato e riforma del Terzo Settore Sabato 7 febbraio l'Auditorium della Piccola Opera Papa Giovanni ospita una giornata di studio con esperti nazionali e testimonianze del territorio Segu - facebook.com facebook
La lezione di Luciano Tavazza a Reggio Calabria tra sfide del volontariato e riforma del Terzo Settore Segui i link per approfondire: avveniredicalabria.it/la-lezione-di-… #reggiocalabria x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.