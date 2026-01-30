Centenario dalla scomparsa di Luciano Tavazza | evento commemorativo all' Auditorium Versaci

A Reggio Calabria si prepara un evento per ricordare Luciano Tavazza, morto cento anni fa. Sabato 7 febbraio, alle 9.30, all'Auditorium Diego Versaci della Piccola Opera papa Giovanni, si svolge una cerimonia organizzata dal Comitato Tavazza e dal Centro Servizi al volontariato Dei Due Mari. L’appuntamento vuole rendere omaggio alla vita e al lavoro di Tavazza, figura importante nella storia della città.

L'intento non è solo commemorativo. Si vuole ricordare e far conoscere soprattutto ai più giovani la figura di Tavazza; rilanciare il ruolo del volontariato organizzato nel nostro Paese; aprirsi a un confronto pubblico sulle politiche del Terzo settore e del volontariato. Oggi il rischio mortale per il volontariato è quello di ridursi a "barellieri della storia", che è l'immagine folgorante e amara che lo stesso Tavazza utilizzava per descrivere un volontariato ridotto a mero esecutore di servizi a basso costo, utile solo a riparare i danni di un sistema iniquo senza mai metterlo in discussione.

