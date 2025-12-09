In memoria di Luciano Tavazza il fondatore del moderno volontariato

Tv2000.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentate questa mattina alla Camera le inizitive per ricardare i cento anni della nascita, nel 2026 di Luciano Tavazza, considerato il fondatore del moderno volontariato. Augusto Cantelmi ha intervistato Silvia Costa presidente del Comitato promotore. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

in memoria di luciano tavazza il fondatore del moderno volontariato

© Tv2000.it - In memoria di Luciano Tavazza, il fondatore del moderno volontariato

Pavarotti 90, scaletta e ospiti del concerto-evento in memoria di Luciano Pavarotti su Canale 5

Concerti gospel, la pittura di Luciano Caldari e il documentario "Il granaio della memoria": Savignano si prepara all'Immacolata