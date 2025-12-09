In memoria di Luciano Tavazza il fondatore del moderno volontariato
Presentate questa mattina alla Camera le inizitive per ricardare i cento anni della nascita, nel 2026 di Luciano Tavazza, considerato il fondatore del moderno volontariato. Augusto Cantelmi ha intervistato Silvia Costa presidente del Comitato promotore. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Pavarotti 90, scaletta e ospiti del concerto-evento in memoria di Luciano Pavarotti su Canale 5
Concerti gospel, la pittura di Luciano Caldari e il documentario "Il granaio della memoria": Savignano si prepara all'Immacolata
"Senza radici non c'è futuro. Il Volontariato è memoria viva" Le parole profetiche di Luciano Tavazza risuonano più attuali che mai in occasione della GIORNATA DEL VOLONTARIATO 2025 Ne abbiamo parlato nell'ultimo numero del settimanale LA VOCE - facebook.com Vai su Facebook
