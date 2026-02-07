‘Paris Jet-man’ e ‘Franzoni grandioso’ | festa a Bormio per le prime medaglie azzurre di Milano Cortina
La neve di Bormio si riempie di festa con le prime medaglie azzurre di Milano Cortina. Il sole splende e le squadre italiane ottengono risultati importanti, portando entusiasmo sulla pista. La gente applaude, mentre gli atleti mostrano tutta la loro grinta. È l’inizio di una lunga corsa verso le medaglie.
(Adnkronos) – Il sole bacia la neve di Bormio e dà il suo benvenuto alle Olimpiadi italiane. Poi, gli azzurri fanno il resto. Il 'debutto' dell'Italia a Milano Cortina 2026 è uno spettacolo. Un trionfo. La mitica 'Stelvio' è una meraviglia: si presenta al grande appuntamento a cinque cerchi in condizioni perfette e Giovanni Franzoni.
A Bormio, Franzoni conquista l’argento e Paris il bronzo nella discesa, regalando le prime medaglie all’Italia in questa disciplina ai Giochi di Milano-Cortina 2026.
