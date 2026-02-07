‘Paris Jet-man’ e ‘Franzoni grandioso’ | festa a Bormio per le prime medaglie azzurre di Milano Cortina

La neve di Bormio si riempie di festa con le prime medaglie azzurre di Milano Cortina. Il sole splende e le squadre italiane ottengono risultati importanti, portando entusiasmo sulla pista. La gente applaude, mentre gli atleti mostrano tutta la loro grinta. È l’inizio di una lunga corsa verso le medaglie.

(Adnkronos) – Il sole bacia la neve di Bormio e dà il suo benvenuto alle Olimpiadi italiane. Poi, gli azzurri fanno il resto. Il ‘debutto’ dell’Italia a Milano Cortina 2026 è uno spettacolo. Un trionfo. La mitica ‘Stelvio’ è una meraviglia: si presenta al grande appuntamento a cinque cerchi in condizioni perfette e Giovanni Franzoni. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

#Milano-Cortina 2026 || L’Italia conquista subito due medaglie nella discesa libera a Bormio.

A Bormio, Franzoni conquista l’argento e Paris il bronzo nella discesa, regalando le prime medaglie all’Italia in questa disciplina ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

'Paris Jet-man' e 'Franzoni grandioso': festa a Bormio per le prime medaglie azzurre di Milano CortinaPer Paris, è la chiusura di un cerchio. Per Franzoni, un risultato pazzesco alla prima gara olimpica della vita. Ricevuta la medaglia, i due si danno un ‘pugnetto’ d’intesa quasi increduli, guardando ... adnkronos.com

CI SIAMOOOOOO Non avete preso impegni, verooooooo! Seguiamo assieme i nostri uomini jet che proprio adesso a Bormio scendono in pista per la medaglia! Ecco i pettorali di partenza: 11 Giovanni Franzoni 12 Dominik Paris 14 Mattia Cass facebook

