Milano-Cortina 2026 scambi di persona retorica scivoloni | tutte le gaffe del telecronista Paolo Petrecca

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il telecronista Paolo Petrecca ha combinato una serie di gaffe. Tra scivoloni e battute fuori luogo, ha scatenato più di una reazione tra il pubblico e gli spettatori a casa. Le sue parole sono state spesso confuse e alcune sono state considerate fuori luogo, mettendo in ombra l’atmosfera festosa della manifestazione.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 doveva essere una celebrazione dello sport italiano. Invece, per molti spettatori è diventata un'esperienza curiosa a causa della telecronaca di Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, che ha inanellato una serie di errori. Prima gaffe della serata: Petrecca ha aperto la diretta salutando il pubblico dallo "Stadio Olimpico", quando in realtà si trovava a San Siro (ribattezzato per l'occasione "San Siro Olympic Stadium"). Errore da emozione, forse. E ci sta. Durante le oltre tre ore di diretta, però, il telecronista ha dimostrato una certa difficoltà nel riconoscere i protagonisti della serata: ha confuso Matilda De Angelis con Mariah Carey;.

