Gaetano Russo ucciso da Andrea Sirica a Sarno il 35enne era appena stato allontanato da una chiesa | Urlava

Pochi minuti prima di uccidere Gaetano Russo a Sarno, Andrea Sirica era stato cacciato da una chiesa. L’uomo disturbava i fedeli con urla e canti e aveva appena lasciato il luogo quando ha afferrato un coltello e ha colpito Russo, che si trovava lì per motivi religiosi. La scena è avvenuta davanti agli occhi di chi era presente, e ora è caccia all’uomo che ha scelto la strada della violenza improvvisa.

Andrea Sirica, il 35enne di Sarno che ha ucciso Gaetano Russo, era in stato di alterazione già diverse ore prima del delitto. Il dettaglio è emerso durante le indagini sull'omicidio. Nel tardo pomeriggio Sirica era entrato nella chiesa di San Teodoro urlando a squarciagola ed era stato allontanato dal parroco. Poche ore dopo ha accoltellato a morte il panettiere 61enne di Sarno che aveva difeso la figlia. L'omicidio è avvenuto a Sarno, in provincia di Salerno, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio.

