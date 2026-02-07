Palmer da impazzire! Tripletta in soli 25 minuti e il Chelsea vince così

Cole Palmer ha fatto impazzire i tifosi del Chelsea con una prestazione da sogno. In soli 25 minuti, il giovane attaccante ha segnato tre gol, due dei quali su calcio di rigore, portando la squadra alla vittoria. Una partita da ricordare per il suo talento e rapidità.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.