Palmer da impazzire! Tripletta in soli 25 minuti e il Chelsea vince così
Cole Palmer ha fatto impazzire i tifosi del Chelsea con una prestazione da sogno. In soli 25 minuti, il giovane attaccante ha segnato tre gol, due dei quali su calcio di rigore, portando la squadra alla vittoria. Una partita da ricordare per il suo talento e rapidità.
Prestazione da urlo per Cole Palmer, che segna una tripletta in soli 25 minuti nel primo tempo (due gol dal dischetto) e regala i tre punti al suo Chelsea. Finisce 1-3 in casa del Wolverhampton e la squadra di Rosenior resta saldamente al quinto posto. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
